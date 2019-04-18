شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يشيد بعلاقات السودان المتميزة بالمملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الفريق الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وذلك وفقا لوكالة السودان للأنباء «سونا».

جاء ذلك لدى تلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال لقائه أمس، بمكتبه بالقيادة العامة وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوي رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وفي ذات الإطار بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.