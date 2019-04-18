شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ندعم سلام اليمن.. والقرار إيجابي والان نبدء بالتفاصيل

أشادت الإمارات أمس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام «الفيتو» ضد قرار للكونغرس، وتجديده دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة، لافتة إلى أن الرياض وأبوظبي تدعمان السلام باليمن، ووصفت القرار بأنه إيجابي وجاء في الوقت المناسب.

وغرد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه بـ«تويتر» قائلا: إن تأكيد الرئيس ترامب على دعمه للتحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية. وأضاف: قرار الرئيس ترامب المهم يأتي في الوقت المناسب وإستراتيجي.

وشدد قرقاش على أن التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام، مؤكدا أن التزامه بالأبعاد الإنسانية والسياسية تجاه أزمة اليمن لا يتزعزع.

وقرار الكونغرس بسحب ترامب ينتقص من صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، وهو ما رفضه ترامب في البيان الذي أعلن فيه عن استخدام «الفيتو».

يشار إلى أن الشرعية والتحالف يدعمان الحل السياسي باليمن، واتساقا مع ذلك، دخلت الحكومة اليمنية في عدة مفاوضات مع ميليشيات الحوثي ووقعت اتفاقيات تؤسس لمرحلة جديدة تجنب اليمنيين مزيدا من الدماء، ولكن كل تلك المواقف كانت تقابل بالتعنت والمماطلة والمراوغة من أذرع إيران، التي سعت لنقض جميع المعاهدات بأوامر من ملالي طهران، وكان آخرها «اتفاق السويد» القاضي بوقف العمليات العسكرية -أوقفها التحالف قبيل المفاوضات لأغراض إنسانية- في الحديدة، وإعادة انتشار القوات في المدينة وموانئها.