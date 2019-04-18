يوم الأسير الفلسطيني.. مناسبة التذكير بالأوجاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رقم قياسي جديد حققه الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة جرائمه بحق الفلسطينيين، بعدما كشفت إحصائية أن نحو مليون فلسطيني عانوا من الاحتجاز في السجون ومراكز التحقيق منذ عام 1967.
ووفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فإن 5700 فلسطيني يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية، بينهم 250 طفلا و47 سيدة و700 يعانون من أمراض.
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