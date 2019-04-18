انت الان تتابع بعد تهديده بسبب «إس 400».. أردوغان يسترضي ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تركيا تحاول للمرة الأخيرة تهدئة التوتر المتصاعد مع أمريكا والذي بدأ بعدما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة ستبدأ في استخدام منظومة دفاع جوي روسية

بعد إعلان خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أمس أن موسكو حددت يونيو المقبل كموعدٍ لتسلم منظومة الدفاع الجوي "إس 400"، على هامش مشاركته في مجلس الأعمال التركي الأمريكي السابع والثلاثين، تأمل أنقرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهم احتياجها لمنظومة الصواريخ تلك، وعدم توقيع عقوبات مماثلة للتي وقعتها واشنطن على الصين بسبب نفس المنظومة. ونقلت شبكة رويترز الإخبارية عن المتحدث باسم الرئاسة التركية قوله إن بلاده تتوقع استخدام ترامب إعفاء لحمايتها في حال قرر الكونجرس معاقبة أنقرة بسبب شرائها للمنظومة الروسية.

وأضاف كالين للصحفيين إثر زيارة قام بها مسئولون أتراك إلى واشنطن في محاولة لتخفيف حدة التوتر الناجم عن ملف الصواريخ: "إذا كان الأمر كذلك وأقر الكونجرس العقوبات المقترحة، فإننا بالطبع نتوقع استخدام الرئيس ترامب سلطاته لإصدار إعفاء بشأن تلك المسألة". ولدى سؤاله عما إذا كان ترامب قد أشار صراحة إلى أنه سوف

وأضاف كالين للصحفيين إثر زيارة قام بها مسئولون أتراك إلى واشنطن في محاولة لتخفيف حدة التوتر الناجم عن ملف الصواريخ: "إذا كان الأمر كذلك وأقر الكونجرس العقوبات المقترحة، فإننا بالطبع نتوقع استخدام الرئيس ترامب سلطاته لإصدار إعفاء بشأن تلك المسألة".

ولدى سؤاله عما إذا كان ترامب قد أشار صراحة إلى أنه سوف يصدر إعفاء، نفى كالين ذلك قائلا "لا يمكنني القول إنه فعل، هذه رسالة ننقلها".

قبلها بيوم صرح وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق، وهو أيضا صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه أوضح للرئيس الأمريكي لماذا تحتاج بلاده للمنظومة الروسية.

ونقلت قناة "سي إن إن ترك" عن ألبيرق قوله للصحفيين إن ترامب "استمع بأسلوب عقلاني وتفهم إيجابي"، وأن المحادثات اشتملت أيضا مناقشة زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 20 مليار دولار سنويا حاليا إلى 75 مليار دولار.

بينما أكد البنتاجون أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان التقى نظيره التركي خلوصي أكار يوم الثلاثاء، وقال في بيان بشأن الموضوع إنهم التقوا "كشركاء استراتيجيين" وناقشوا المصالح المشتركة بين البلدين، حسبما نشرت شبكة بلومبرج الأمريكية.

يأتي ذلك في محاولة أخيرة لتهدئة التوتر المتصاعد بين حليفي الناتو والذي كان قد بدأ في أوائل شهر مارس الماضي عندما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة ستبدأ في استخدام منظومة الدفاع الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" في شهر أكتوبر المقبل.

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أدى ذلك إلى ردود فعل متوترة من الجانب الأمريكي، الذي يحظر استخدام هذه المنظومة، حيث ترى الولايات المتحدة أن المنظومة الروسية تضر بتكنولوجيا حلف الناتو، فضلا عن تحفظات واشنطن عن تغلغل النفوذ الروسي بين دول الحلف.

التوتر بين واشنطن وأنقرة أخذ من ذلك الوقت منحى متصاعدا، ذلك أنه بدأ مع إعلان ترامب في 4 مارس الماضي حرمان تركيا والهند من مزايا تجارية وجمركية على صادرات البلدين إلى الولايات المتحدة، بسبب نية البلدين استيراد المنظومة الروسية، وبعث برسائل إلى حكومتي البلدين والكونجرس تخطرهم بالأمر.

بعدها بيومين هدد روبرت بلادينو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنقرة بعقوبات مختلفة في حالة إصرارها على شراء المنظومة الروسية.

وقارن عدد من المراقبين وقتها هذا التهديد بالنهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي إثر احتجاز أنقرة للقس الأمريكي أندرو برونسون، حيث استهدف ترامب الاقتصاد التركي عبر سلسلة من العقوبات، الأمر الذي أدى إلى انتكاسة في سعر صرف الليرة التركية.

بعد الانتخابات.. الاقتصاد التركي عدو أردوغان الأول

أتى بعد ذلك إعلان البنتاجون في 8 مارس الماضي أنه في حال مضت تركيا قدما في استيراد منظومة "إس 400"، فإنها لن تحصل على مقاتلات "إف-35"، ومنظومة "باتريوت" للصواريخ، الأمريكيتين.

يُشار كذلك إلى أن فقدان الليرة التركية لثلث قيمتها في أكتوبر الماضي إبان تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين، كان قد مهّد الطريق إلى أسوأ انكماش اقتصادي إصاب تركيا منذ عام 2001، فضلا عن وصول معدل التضخم ونسبة البطالة إلى أعلى مستوياتهم، الأمر الذي أدى حسب شبكة بلومبرج، إلى خسارة حزب أردوغان العدالة والتنمية للمدن الكبرى في الانتخابات البلدية الماضية، ومن بينها خسارته في إسطنبول التي يرفض الاعتراف بها حتى الآن.

وتضيف الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تلجأ مجددا لضرب الليرة، وشل الاقتصاد التركي، مما قد يؤثر على شعبية أردوغان.