شكرا لقرائتكم خبر عن «العسكري» يشرع في محاربة الفساد.. حجز الأموال المشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

أعلن المجلس العسكري الانتقالي أمس، إجراءات خاصة لمحاربة الفساد تتمثل في مراجعة حركة الأموال في المصارف منذ بداية أبريل، توجيه المصرف المركزي بحجز الأموال المشكوك فيها، ووقف نقل ملكية الأسهم حتى إشعار آخر.

وجددت الإطاحة بالبشير، الذي حكم البلاد لـ30 عاما، اهتمام المتعاملين والحائزين على ديون السودان بهذه القروض التي تخلفت الحكومة عن سدادها منذ نحو 4 قرون.

يذكر أن ديون السودان المجمدة منذ نحو 4 عقود، هي جزء من سوق مبهمة تشمل ديونا قديمة لعدد من الدول المعزولة عن المجتمع الدولي، مثل كوبا ما قبل كاسترو وكوريا الشمالية.

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وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف البشير عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار. وبعد فترة قصيرة، تخلفت الحكومة السودانية مجددا عن سداد التزاماتها في شأن القرض.

وقدر محللون المبلغ المستحق، بما في ذلك نحو 40 عاما من الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات دولار.

ورغم رفع الحكومة الأمريكية معظم العقوبات عن السودان في فبراير 2017، إلا أن البلاد بقيت على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، الأمر الذي أعاق قدرتها في الحصول على الدعم المالي من المؤسسات الدولية وقيّد تعامل الشركات بالدولار ودفع المصارف الأجنبية لتفادي العمل معها.

باستثناء الصومال، فإن السودان، البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، تمثل 80% من الأموال المتأخرة للصندوق.أما الدين العام الخارجي، فقدره صندوق النقد الدولي بـ51 مليار دولار في 2016 يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الخبراء أن تكون النسبة أعلى فعليا نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية.