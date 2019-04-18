شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدافع عن «شريفة».. وتزعم: «الثوري» ليس إرهابيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هاجم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واعتبره «تطورا خطيرا قد يؤدي إلى فوضى».

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس (الأربعاء)، إن العقوبات الأمريكية «تضر بشعب إيران»، مضيفاً: «عندما نبدأ بإضافة جيوش الدول الأخرى إلى قوائم الإرهاب، ستحدث شقوق خطيرة في نظام القانون الدولي، ستتقلص الثقة في النظام العالمي وستنجم فوضى كاملة».

يذكر أن تصنيف واشنطن للحرس الثوري «إرهابياً» يضيف طبقة جديدة من العقوبات على القوة شبه العسكرية القوية.

ووصل ظريف إلى تركيا بعد زيارته لسورية حيث التقى بشار الأسد، وقال إنه سيبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحادثاته مع الأسد، مدعيا أن إيران تريد «مساعدة تركيا وسورية» على إقامة «علاقات جيدة».

Advertisements

من جهة ثانية، تقدَّم رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة كرمان جنوب تركيا محمد إر باستقالته من عضوية الحزب الحاكم، بعد أن شغل منصب شعبة رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة كرمان لمدة عام ونصف، وذلك بعد أن ترك حزب العدالة والتنمية بلدية كرمان ليفوز بها حليفه الانتخابي حزب الحركة القومية، ضمن انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي.

وعرض «إر» خطاب استقالته من منصبه من خلال الحساب الرسمي لرئاسة الحزب في المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «بناء على ما رأيته ضروريا، فقد تقدمت باستقالتي من منصب رئاسة حزب العدالة والتنمية في مدينة كرمان اعتبارا من يوم السبت 16/4/2019».

وكان رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة إزمير آيدن شانجول أكد في وقت سابق أن الاستقالات ستتوالى داخل حزب العدالة والتنمية عقب انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس 2019، قائلا: «أنا البداية، وستستمر سلسلة الاستقالات في الفترة القادمة».

يذكر أن «تحالف الشعب» الذي ضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، في الانتخابات البلدية التي جرت أخيراً، خسر أهم وأكبر المدن التركية كإسطنبول وأنقرة وإزمير.