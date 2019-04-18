شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: الأسلحة المضبوطة بتونس تعود لبعثة لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس إن الأسلحة التي ضبطتها السلطات التونسية مع مجموعة أوروبيين كانوا على متن زورقين، تعود إلى البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس أن الأسلحة تخص تحديدا أحد عشر شخصاً مكلفين بالحماية الشخصية لأعضاء البعثة الأوروبية ولمساعدة ومراقبة الحدود الليبية، مؤكدا أنه كان قد تم إبلاغ السلطات التونسية رسمياً في مرحلة مبكرة لإعلامها بوصول زورقين إلى جزيرة جربا، على متنهما هؤلاء الأشخاص.