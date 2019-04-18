رئيس شركة هواوي يشيد بترمب

اسماء السيد - برلين: أثنى رئيس عملاق الاتصالات الصيني هواوي، والذي أصبح مصدر قلق لدى الولايات المتحدة، بالرئيس الاميركي دونالد ترمب، ولكنه نصحه في الوقت نفسه باعتماد اسلوب اكثر ليونة.

وقال رن تشنغفي في مقابلة نشرتها الأربعاء صحيفة هندلسبلات الاقتصادية الألمانية، إنّ "الرئيس دونالد ترمب رائع، لقد نجح في فرض تخفيضات ضريبية في وقت محدود جداً"، داعيا بكين إلى الاحتذاء بالرئيس الاميركي.

غير أنّ رجل الأعمال الصيني تدارك "إذا استمر (ترمب) في ترويع دول أخرى وشركات أجنبية، فإنهم سيستثمرون بشكل اقل في الولايات المتحدة ما سيجعل سياسته لخفض الضرائب أقل فعالية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشن إدارة ترمب حملة شديدة لإقناع حلفائها الرئيسيين بعدم استخدام تكنولوجيا المصنّع الصيني خشية سماحه في وقت لاحق لأجهزة المخابرات الصينية بالنفاذ إلى شبكات الاتصالات التي تستخدم الجيل الخامس. وتنفي هواوي هذه الاتهامات برمتها.

وكرر مدير هواوي أنّه "إذا أقمنا باباً خفياً في أحد معدّاتنا، فسنعرض أسواقنا للخطر في أكثر من 170 دولة. سيكون الأمر أسوأ من الموت بالنسبة الي".

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حتى إنّه "حضّ الحكومة الصينية على توقيع اتفاق ينص على عدم التجسس مع ألمانيا ويمكّن بكين من احترام الأنظمة العامة للاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات".

وبفضل التقدّم التكنولوجي، أصبح العملاق الصيني رائداً بما لا يجعل مكاناً للشك في مجال الجيل الجديد الفائق السرعة لشبكات الانترنت على الهواتف المحمولة (الجيل الخامس). ومن شأن تجاهل خبرات هواوي ان يحول دون تطوير هذه التكنولوجيا الاساسية في أوروبا.

وتحاول فرنسا وألمانيا تعزيز التشريعات والمواثيق الأمنية لحماية نفسها من محاولات التجسس الصينية، من دون استبعاد اللجوء إلى خبرات هواوي.

ولدى سؤاله بشأن مصير ابنته، المديرة المالية في هواوي مينغ وانتشو والموقوفة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر في كندا لاتهامها بخرق العقوبات ضد إيران والسرقة الصناعية، قال رن تشنغفي إنه يعتبر ابنته بمثابة "رهينة سياسية".