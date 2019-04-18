شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد خليفة ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لحزب الوفد بجامعة طنطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعضو مجلس النواب، مؤتمر جماهيري، اليوم الخميس، لدعم وتأييد التعديلات الدستورية المقترحة، في جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بحضور اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية.

وينطلق المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى في جامعة طنطا يعقبه مسيرة بالجامعة للدعوة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

ودعا خليفة جموع الوفديين في محافظة الغربية إلى حضور المؤتمر والمشاركة في المسيرة؛ لدعم التعديلات الدستورية من منطلق الدور الفعال لحزب الوفد في العملية الديمقراطية.