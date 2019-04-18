شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" تنظم ندوات تعريفية بالتعديلات الدستورية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة تاون جاس عدد من الندوات التعريفية بالتعديلات الدستورية، بمحافظات "القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية – بورسعيد – الإسكندرية"، للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء عليه.

وحرص المهندس ياسر بهنس، رئيس الشركة خلال كلمته بكافة الندوات التي تمت بمقرات الشركة بالمحافظات الخمس على حث العاملين على ضرورة ممارسة الدور الوطني بالمشاركة الإيجابية فى هذا الحدث لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وخطة الدولة 2030، واستكمال المشروعات القومية مما يؤدى لرفع مستوى معيشة الإفراد.

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واستعرض رئيس الشركة المواد المطروحة للتعديل بالدستور، وهي المواد "102 - 140 - 160 – 185 - 189 - 190 – 193- 200 - 204 - 234- 243 - 244"، بالإضافة إلى السبع مواد المستحدثة بشأن مجلس الشيوخ "الشورى" وذلك بهدف رفع الوعي لدى العاملين، مشيرًا إلى ما تم تحقيقة من مكتسبات اجتماعية واقتصادية.

وأوضح أن قطاع البترول سباق ومتميزًا في تنفيذ الخطط والمشروعات القومية، والمثال على ذلك مشروع حقل ظهر الذي يعد انجازًا ضخمًا في تاريخ قطاع البترول، أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وشدد رئيس الشركة على العاملين ضرورة التواجد الفعلي والمشاركة، مؤكدًا توفير كافة التسهيلات للعاملين كى يتسنى لهم تأدية حقهم الدستورى فى التصويت.