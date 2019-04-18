شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة "الدريملاينر" الثانية لمصر للطيران من مصنع بوينج فى طريقها للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مصنع شركة بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، طائرة مصر للطيران الثانية، من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9" في طريقها الي مطار القاهرة الدولي، علي متنها وفد الشركة الوطنية مصر للطيران، والوفد الإعلامي المرافق، وطاقم الركب الطائر برئاسة الطيار أيمن المقدم، والطيار حسام كمال، والطيار هشام النحاس.

وتعد طائرة الدريملاينر "787-9" الثانية لشركة مصر للطيران من بين 6 طائرات من نفس الطراز ستنضم تباعا للشركة حتى يوليو المقبل، ضمن صفقة مليارية تعد الأكبر فى تاريخ الشركة.

وقام وفد من شركة مصر للطيران و المكلف باستلام الطائرة خلال الأيام الماضية، بإنهاء كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها ،وتم الاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل الأمريكية إلى مطار القاهرة الدولي .

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ضم الوفد عدد من الطيارين بشركة مصر للطيران و مسئولين فى قطاعات الصيانة وكبائن الطائرات، وإدارة التجهيزات الداخلية لكبائن الطائرة، ورجال قانون وإدارات المالية، والتعاقدات بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، ودراسات الجدوى وإدارة التخطيط وإدارة الأسطول.

ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة .

وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99 بالمئة على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ 20 بالمئة مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.