أهم التصريحات في 24 ساعة: تفاصيل "صفقة القرن" بعد شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم إن شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير رهن الاعتقال، فيما صرح صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن سوف تعلن عن تفاصيل صفقة القرن بعد شهر رمضان، وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون إن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا تمثل تحذيرا لروسيا.

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