حول العالم في 24 ساعة: اعتقال شقيقي الرئيس السوداني المعزول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، أن المجلس أمر بشن حملة اعتقالات طالت رموز النظام المخلوع، مختصًا بالذكر شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير "عبدالله والعباس.

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