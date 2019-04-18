محافظ القليوبية يشهد الاحتفالية الثالثة لبرنامج المنح الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية الثالثة لبرنامج المنح الدراسية "مستقبلي" للمعلمين والتي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد.

حضر الاحتفالية، الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير والدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد صلاح فرحات رئيس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وخلال الاحتفالية جري استعراض إنجازات الشركة في خدمة المجتمع حيث إن الشركة تقدم العديد من البرامج والدورات التدريبية والتوعية لشباب وسيدات حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

وتأتى الاحتفالية في إطار المشاركة المجتمعية من جانب الشركات لدعم المجتمع وتنميته لدفع عجلة الإنتاج في المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتنمية الوعي المجتمعي للمشاركة في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات في المؤسسات الحكومية المتميزة إقليميًا ودوليًا.