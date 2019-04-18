ندوة إعلامية لدعم التعديلات الدستورية في واحة الداخلة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة جمال آدم، الأمين العام للحزب، ندوة إعلامية، للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن والتي جرى إضافتها في التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأكد بيان إعلامي صادر عن أمانة الحزب، اليوم الأربعاء، عقد الندوة بمقر مركز الأعلام بمدينة موط بمركز الداخلة، حيث تناولت جدوى تعديل الدستور وهدفه في مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي، حيث إن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة.

وأوضح حسن سيد النويعم، أمين الأعلام بأمانة الحزب في مركز بلاط، أن الندوة حضرها، النائب برديس عمران، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء النقابة العامة للنقل البري، وأمين العمال بالحزب، أحمد عبد العاطي، ولفيف من أبناء مركزي الداخلة وبلاط.