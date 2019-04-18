ولي عهد أبوظبي يبحث مع مسؤول أمريكي العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ)

‎بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في أبوظبي، مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن روبرت أوبراين، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات والملفات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب.