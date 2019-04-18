أحمد المسماري : جماعات إرهابيّة تسيطر على طرابلس قصفت بصواريخ غراد الأحياء ليلة البارحة

قال المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019 ، إن جماعات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس قصفت بشكل عشوائي عددا من الأحياء في المدينة، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأضاف المسماري في بيان صباح الأربعاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة "تؤكد قيام المليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة، بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدينة".

وأدان المسماري القصف الليلي، الذي تسبب في تدمير عدد من المنازل في حيي الانتصار وبوسليم في طرابلس، قائلا: "إن القيادة العامة تدين هذه الأعمال الإرهابية".

وتوعد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيانه، بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، وقال إنهم "معروفون لدينا بالأسماء"، معزيا في الوقت نفسه أسر الضحايا.

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وأعرب المسماري عن أمله في أن يتخلص الشعب الليبي من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس، مثلما تخلص منهم في بنغازي ودرنة في شرقي البلاد.

وتسبب القصف على أحياء في العاصمة طرابلس ليلة الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 4 آخرين، في حين تضرر عدد من المنازل واستعلت النيران في أخرى، حسبما أفادت مصادر محلية.

*المصدر: وكالة أنسا الايطالية