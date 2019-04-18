غسان سلامة: القصف العنيف على الأحياء السكنية وقتل الأبرياء انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدان غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي إستمر طوال الليل على حي أبو سليم السكني ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

ووفقا لمصادر طبية أولية، كان من بين الخسائر البشرية إصابة نساء وأطفال فيما فقدت إحدى العائلات أما وابنة وحفيدة.

وقال الممثل الخاص في بيان اليوم، الأربعاء 17 أفريل 2019، إطلع عليه "آخر خبر أونلاين"، "بعميق الحزن والأسى أقدم خالص التعازي لعائلات الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مضيفا "إن إستخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب".

Advertisements

ولغاية يوم أمس، بلغ إجمالي العدد المؤكد من الضحايا المدنيين 54 ضحية، بينهم 14 قتيلاً و40 جريحا. ومن بين هؤلاء أربعة من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الكارثي على السكان المدنيين طالما إستمرت الأعمال العدائية.

وأكد على وجوب إحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إحتراما كاملاً، كما يجب إتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وشدد الممثل الخاص على أن "المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الإعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحملها أيضا كل من يصدر الأوامر لهم".