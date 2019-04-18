العربية: السودان يرفض استقبال وزير خارجية قطر بعد وصوله مطار الخرطوم

نقلت قناة العربية عن مصدر سوداني وصفته بالرفيع أن السلطات في الخرطوم رفضت، الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وذكرت القناة أن وزير الخارجية وصل الخرطوم لكنه غادر سريعًا بعدما رفضت السلطات استقباله.
وقال المصدر السوداني لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعرافالدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.
وكان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلوا وعدد من المسئولين، استقبلوا اليوم الأربعاء وفدا مصريا رفيع المستوى، مبعوثا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووصل الوفد المصري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق، وللتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم وتعزيز الاستقرار بالسودان.
وأبلغ الوفد، قيادات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا، للسودان الشقيق، مؤكدين حرص القاهرة على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان خلال هذه الفترة.
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