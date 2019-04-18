بوتين: لا أعلم شيئًا عن اجتماع رباعية نورماندي بشأن الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا يعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين، في تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- تعليقا على تصريح الرئيس الأوكراني

بيوتر بوروشينكو بأن اجتماع نورماندي مقرر عقده في يونيو، إن لا أحد ناقش مع روسيا احتمالية عقد اجتماع رباعية نورماندي في يونيو المقبل، مشيراإلى أن جدوله في ذلك الشهر لا يسع إجراء هذه المحادثات.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أخبر "تاس" في وقت سابق أن جدول بوتين لا يحمل اجتماع لرباعية نورماندي خلال يونيو 2019، مؤكدا أنه لا يوجد خطط لذلك في الوقت الحالي.

