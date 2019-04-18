بوتين: لا أعلم شيئًا عن اجتماع رباعية نورماندي بشأن الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا يعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندي بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين، في تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- تعليقا على تصريح الرئيس الأوكرانيبيوتر بوروشينكو بأن اجتماع نورماندي مقرر عقده في يونيو، إن لا أحد ناقش مع روسيا احتمالية عقد اجتماع رباعية نورماندي في يونيو المقبل، مشيرا
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أخبر "تاس" في وقت سابق أن جدول بوتين لا يحمل اجتماع لرباعية نورماندي خلال يونيو 2019، مؤكدا أنه لا يوجد خطط لذلك في الوقت الحالي.
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