الخارجية الروسية: مستمرون في تطوير علاقات الصداقة مع السلطات السودانية الجديدة

وصف ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، المباحثات التي أجراها اليوم الأربعاء في الخرطوم، مع رئيس ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بأنها كانت جيدة وبناءة، مشيرا إلى عزم موسكوتطوير العلاقات مع السودان في جميع المجالات.
وقال بوغدانوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إننا نعتزم العمل على استمرار تطوير علاقات الصداقة
وأشار إلى أنه تم خلال المباحثات التأكيد على اهتمام روسيا بمواصلة التعاون على قدم المساواة وتبادل المنفعة، ووصف السودان بأنه بلد مهم للغاية في العالمين العربي والإفريقي، وإنه شريكنا التقليدي ولدينا تاريخ طويل من العلاقات.
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