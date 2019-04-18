مقتل 150 حوثياً بغارات ومعارك في الضالع

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

قتل مالا يقل عن 150 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في غارات للتحالف العربي ومعارك عنيفة مع قوات الشرعية في جبهة «حمك، العود» الحدودية بين محافظتي الضالع وإب وسط اليمن، وذلك في غضون 48 ساعة ماضية.

وذكرت مصادر محلية في إب، أمس، لـ «الاتحاد» أن مقاتلات التحالف العربي شنت 4 غارات على تجمعات مسلحة للميليشيات الانقلابية في «جبل الصور» بمديرية «الشعر» شرق المحافظة، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت مواقع في الجبل الذي تتخذه الميليشيات الحوثية قاعدة لقصف مواقع الجيش والمقاومة المشتركة في جبهة «حمك والعود» على الحدود مع محافظة الضالع. وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن غارات التحالف استهدفت قاعدة عسكرية للحوثيين في «جبل السور»، وأوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وقال مصدر ميداني آخر لـ «الاتحاد» إن الغارات تزامنت مع اندلاع معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في جبهة «العود» إثر هجوم مباغت للحوثيين على مواقع للجيش والقوات المشتركة في جبل «ستر»، مؤكداً أن القوات الحكومية وقوات المقاومة المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم بعد معارك عنيفة استمرت ساعات وخلفت قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر طبية يمنية، أمس، بأن المستشفيات الحكومية في محافظتي إب وذمار استقبلت خلال اليومين الماضيين مالا يقل عن 135 جثة تعود لمقاتلين حوثيين سقطوا في المعارك المحتدمة في جبهة «حمك العود». وقال الجيش اليمني في بيان، إن 70 من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، قتلوا وجرح 20 آخرون في معارك عنيفة دارت، أمس الأول، في جبهة «حمك»، مشيراً إلى تكبد الميليشيات خسائر مادية كبيرة في عتادها العسكري خلال المواجهات. وذكر البيان أن قوات الجيش أفشلت محاولات هجومية للميليشيات للتقدم من مواقعها في مديرية «النادرة» شرق إب باتجاه مواقع الشرعية في جبهة حمك الحدودية مع الضالع. وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن قوات الجيش والمقاومة المشتركة أسرت أعداداً من ميليشيات الحوثي واستولت على دبابات ومعدات وآليات عسكرية خلال المواجهات.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في جبهة «مريس» بمديرية «دمت» شمال غرب محافظة الضالع. واستهدف القصف المدفعي تعزيزات للحوثيين في منطقة «ملزق» كانت في طريقها لمواقع الميليشيات في جبهة «مريس»، وأسفر عن تدمير عربة مدرعة ومركبات ومقتل وإصابة العديد من المسلحين الحوثيين.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران توسيع خروقاتها في محافظة الحديدة غرب البلاد، باستهداف مواقع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، واستهدفت الميليشيات الحوثية مواقع قوات الجيش في مدينة الدريهمي مستخدمة السلاح المتوسط وقذائف الآر بي جي. وفي مدينة «الصالح» قصفت الميليشيات مواقع الجيش المتمركزة هناك مستخدمة قذائف الهاون.

وأطلقت النار من الأسلحة المتوسطة بشكل مكثف مستهدفة مواقع قوات الجيش في مدينة التحيتا جنوبي محافظة الحديدة. كما قامت الميليشيات بإطلاق النار في أوقات متفرقة أمس، على مواقع قوات الجيش في مديرية التحيتا من سلاح الدوشكا وبالأسلحة الرشاشة والقناصة المتمركزة على تخوم المدينة. وفي مديرية حيس، أطلقت الميليشيات النار من أسلحتها القناصة على مواقع أخرى لقوات الجيش الوطني في أطراف المديرية.بدوره، أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة للميليشيات في محافظة الحديدة، وتمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة استطلاعية للميليشيات فوق سماء مديرية التحيتا جنوبي المحافظة. وأحبطت قوات الجيش بإسقاطها للطائرة الحوثية، محاولة للميليشيات برصد مواقع وتمركز قوات الجيش في مديرية التحيتا. وتحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال الدفع بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، رصد واكتشاف مواقع تمركز قوات الجيش، الا أن كل تلك المحاولات تبوء بالفشل.

وفي صعدة، حرر الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي، أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي في مديرية «كتاف والبٌقع». وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، أن وحدات من الجيش نفذت هجوماً خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة بالقرب من «وادي النخيل» بوادي «الفرع» في مديرية «كتاف»، أبرزها «جبل الشهداء» و«تبة مسطح»، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 حوثيين وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

نجاة محافظ المهرة من محاولة اغتيال

نجا محافظ المهرة راجح باكريت من محاولة اغتيال نفذتها عناصر مسلحة أثناء مروره في طريق رئيسي شمال مدينة «الغيضة» مركز المحافظة. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن 5 جنود من مرافقي المحافظ باكريت أصيبوا في الكمين المسلح الذي نصبه مسلحين خارجين عن النظام والقانون في منطقة «لبيب»، مضيفاً أن المهاجمين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة فور مرور موكب المحافظ باكريت من المنطقة قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بين مرافقي الموكب والمسلحين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأفاد شهود عيان لـ «الاتحاد» بأن قوات أمنية وعسكرية انتشرت في منطقة «لبيب» وشرعت بتعقب المهاجمين الذين نفذوا الكمين المسلح لموكب المحافظ، موضحين أن النقاط الأمنية كثفت من إجراءاتها التفتيشية.