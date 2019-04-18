«المؤتمر الوطني».. بين الإبعاد وتغيير الاسم

علي فارساب (الخرطوم)

الأوضاع في السودان لا تبشر بعودة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً للحياة السياسية من جديد بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بزعيم الحزب عمر البشير، واختلف الخبراء حول مصير حزب السلطة في الماضي، بجانب إمكانية القدرة على استعادة وزنه من جديد، هناك من يرى أنه لا يمكن أن يكون لديه مستقبل، وآخرون لا يرون، ولكن كليهما اتفقا على أن الحزب بالوضع القديم نفسه لا يمكنه العودة مجدداً، إلا عبر أبواب ومنافذ أخرى، منها تغيير اسمه أو الذوبان مع أحزاب تتفق معها في الأيديولوجية والطرح السياسي.

ويرى راشد التجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، أن حزب المؤتمر الوطني ليس لديه مستقبل حتى وإن لم يتم حله وإبعاده من الحياة السياسية، بجانب أنه لا يستطيع المشاركة مع بقية الأحزاب إلا إذا غير مسماه، وأما بخصوص حل الحزب فهذا الخيار لا يمتلكه.

وأكد لـ«الاتحاد» أن حزب المؤتمر الوطني إن كانت لديه الرغبة في الممارسة السياسية فعليه أن يتحالف مع الأحزاب المتقاربة معه أيديولوجياً، وعلى سبيل المثال حزب المؤتمر الشعبي، وأعتبر ذهاب الوطني لإنشاء حزب جديد مخاطرة، لا تستطيع هذه الفكرة أن تقنع الناس.

إلا أن قيادي بحزب المؤتمر الوطني فضل عدم ذكر اسمه: «إن حزبه في إطار برنامجه يطرح رؤى تتعاطى مع الواقع، لذلك كل الأبواب مفتوحة أمام تغيير الاسم أو الدخول مع أحزاب أخرى في تحالف، تلك الأبواب ليست صنيعة المعطيات الموجودة الآن بل إنها برنامج موضوع منذ فترة يتحرك الحزب لتنفيذه»، مشيراً، إلى أن حزبه ليس هذه المرة الأولى التي يمر فيها بمنعطفات، وهناك كانت عواصف كبيرة مشابهة لهذه إلا أنه يحتفظ في الأخير بمكونه الفكري، لذلك كل الخيارات مفتوحة للحزب.

وقال المحلل السياسي محمد حسن الساعوري: «إنه إذا أرادت المعارضة تنفيذ برنامجه وشعاراتها التي رفعتها في الثورة، والتي تقول (حرية.. سلام.. عدالة)، عليها أن تقبل بوجود حزب المؤتمر الوطني في الساحة السياسية»، ولكن الساعوري استدرك، قائلاً: «حتى لو سمح للوطني بالعمل لا يستطيع المنافسة في الساحة السياسية»، وأضاف: «إذا أراد أن يكون لديه وجود فعليه مراجعة اسمه وقيادته وسياساته، ولا يمتلك حلاً غير ذلك»، معللاً بأن الوضع غير مؤاتٍ لقيادات الحزب التي جلست 30 عاماً في الكيان من دون التنازل للشباب أو قيادات بديلة لها.

وعن قبول الشارع للمؤتمر الوطني، قال الساعوري لـ «الاتحاد»: «إن الرأي العام معبأ ضد التنظيم في الولايات والخرطوم، وحال تم الترتيب لانتخابات قريبة سيخسر الحزب، بالمقابل قد يدخل الوطني في تحالف مع أحزاب صغيرة مثل مجموعة (2020) لإنشاء كتلة، وهذه هي الفرصة الوحيدة له، ولكن ستأتي الضربة القاضية للكيان السياسي حال تقديم قياداته لمحاكمات».

وأمر المجلس العسكري الانتقالي بمصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني في مناطق البلاد كافة، معلناً استمراره في إلقاء القبض على كل رموز النظام السابق المشتبه في تورطهم بملفات فساد.

كما جرى إعفاء عدد من القيادات في جهاز الأمن والمخابرات، وأيضاً السفراء.