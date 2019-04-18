الاحتلال يهدم 3 منازل ومخزناً في الضفة الغربية

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ثلاثة منازل ومخزناً لأسر فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بدعاوى واهية منها البناء غير القانوني. وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية قرية «كوبر» شمال غرب مدينة رام الله، وحاصرت منزل الشهيد صالح البرغوثي وشرعت بهدمه وذلك بعد نحو شهر من هدم منزل شقيقه الأسير عاصم البرغوثي.

وأضاف الشهود، أن عدداً من الشبان أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية. وتدعي قوات الاحتلال أن صالح البرغوثي الذي قتل برصاص أفراد قوات خاصة إسرائيلية قرب رام الله قبل أشهر مسؤول عن عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابات في صفوف الإسرائيليين. واعتقلت قوات الاحتلال شقيقه عاصم البرغوثي الذي تتهمه بتنفيذ عملية «عوفرا» والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بعد أسابيع قليلة من استشهاد شقيقه صالح. وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن والدهم عمر البرغوثي بعد اعتقاله في يناير الماضي أثر استشهاد نجله صالح.

وفي السياق، ذكر الشهود أن جرافات الاحتلال هدمت أمس، منزلاً قيد الإنشاء جنوب مدينة طولكرم بدعوى البناء في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال حيث أخطرت عدداً من المنازل في المنطقة ذاتها.

كما هدمت قوة عسكرية منزلاً ومخزناً بحجة البناء دون ترخيص في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وكانت بلدية الاحتلال في القدس أخطرت في وقت سابق عدداً من المنازل بالهدم بدعوى البناء غير القانوني. وجرت اشتباكات بالأيدي بين الأهالي وعناصر شرطة الاحتلال الذين قاموا بالاعتداء على الأهالي وأصحاب المنازل بقمعهم بالدفع والضرب، وواصلت الجرافات بعد الانتهاء من هدم المخازن التي تعود لعائلة «برقان»، عملها وهدمت مزرعة للخيول قائمة منذ ما يزيد عن 4 سنوات ومبينة من الحجر. وقال شهود عيان إن جرافات بلدية القدس الاحتلالية هدمت منزلاً ومخزناً في بلدة سلوان، واعتدت على الأهالي في المكان الذين تصدوا لطواقم بلدية الاحتلال واشتبكوا معهم بالأيدي خلال محاولاتهم لمنع عملية الهدم، وأصيب عدد من أفراد العائلة باعتداءات قوات الشرطة الإسرائيلية.

من جانبه، قال عضو لجنة حي «وادي ياصول» في سلوان، خالد شويكي، «الهدم يتهدد الحي بأكمله، 84 منزلاً تحت خطر الهدم وعشرات العائلات تحت خطر التشريد بعد رفض المحكمة العليا الاستئناف، والهدم، وما حدث سيكون المقدمة لذلك». وأضاف، «كافة العائلات في الحي تملك الخرائط والوثائق الثبوتية لأراضيهم، وقامت بالبناء والتوسع على أراضيها وفي منازلها، وترفض البلدية ترخيصها والسماح للأهالي بالتوسع، ومنذ عام 2002 قدم الأهالي مخططات تنظيم وخرائط تفصيلية تم رفضها». وأخطرت بلدية القدس الاحتلالية في وقت سابق بهدم عدد كبير من المنازل في هذه المنطقة بحجة البناء غير المرخص، في المنطقة التي أعلن عنها مناطق خضراء عامة وللطبيعة. وردت المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الأسبوع الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل والمنشآت التجارية في الحي المستهدف ببلدة سلوان، ضد قرار هدم منشآتهم الذي أصدرته المحكمة المركزية ضد 4 منازل وعدة منشآت تجارية وبركسات خيول، فيما أكدت لجنة حي «وادي ياصول» بأن الهدم يتهدد الحي بأكمله بواقع 84 منزلاً بعد رفض الاستئناف. إلى ذلك، هدمت الجرافات الإسرائيلية أمس، قرية «العراقيب» مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ 143، واقتحمت الآليات الإسرائيلية صباح أمس، القرية وهدمت المساكن والخيام، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى. ويصر أهالي «العراقيب» على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم.

وفي السياق، دهس مستوطن الطفل عمر رأفت السلايمة (6 أعوام) في حارة السلايمة بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ مستوطناً دهس الطفل أثناء عودته من مدرسته، قبل أن يفرّ المستوطن من المكان. وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الخليل الحكومي، مصاباً بجروح في وجهه ورأسه، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

كوشنر: خطة السلام بعد رمضان

قال مصدر مطلع إن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض حث مجموعة من السفراء أمس، على التحلي «بذهن منفتح» تجاه مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين. ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات، وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو المقبل. كما نقل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن كوشنر قوله: «سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام».

مليون أسير فلسطيني منذ 1967

قالت مصادر فلسطينية، أمس، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني: «إن نحو مليون فلسطيني عرفوا الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967».

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن 5700 أسير فلسطيني لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 250 طفلاً و47 أسيرة و6 أعضاء في المجلس التشريعي، من بينهم أيضاً 500 معتقل على ملفات سرية، الاعتقال الإداري. ولفت إلى أن بين الأسرى 700 أسير مريض، بينهم 30 مصاباً بالسرطان، و56 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلوا، ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، و570 أسيراً محكومون بالسجن مدى الحياة. ورصد نادي الأسير الفلسطيني، استشهاد 218 فلسطينياً من الحركة الأسيرة، بينهم 73 شهيداً تحت التعذيب، و63 نتيجة الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع، و78 بالتصفية الميدانية والإعدامات على يد قوات الاحتلال. واعتقل الاحتلال الإسرائيلي 1600 فلسطيني في الربع الأول من العام الحالي وحده، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.