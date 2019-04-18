أكرم إمام أوغلو يتسلم رئاسة بلدية اسطنبول

اسطنبول، ديار بكر (وكالات)

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أمس إنه تم الإعلان عن فوز مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في الانتخابات التي أجريت قبل أكثر من أسبوعين.

وقال الحزب إن أكرم إمام أوغلو حصل على شهادة من المجلس الانتخابي الأعلى لكي يتولى منصبه. ولم يصدر المجلس تعليقاً في هذا الشأن بعد، في حين، أصيبت نائبة معارضة في مظاهرات استخدمت الشرطة مدافع الماء لتفريقها.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات رئاسة بلدية اسطنبول أظهرت فوز إمام أوغلو بفارق ضئيل متقدماً على مساعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وطعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس بسبب ما وصفه بحدوث تزوير وطلب رسميا إعادة الانتخابات في اسطنبول.

وتم إعلان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو رئيسا لبلدية اسطنبول بعد اكتمال إعادة فرز الأصوات، وتسلم رئيس البلدية الجديد ورقة تمنحه رسميا التفويض ليصبح رئيسا للبلدية في مراسم بمحكمة في اسطنبول أحاطها حشد من الأنصار.

في السياق ذاته، أصيبت نائبة من حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد في احتجاجات ضد قرار المجلس الأعلى للانتخابات بمنع رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للحزب من تولي مناصبهم لأنهم سبق وفصلوا من وظائفهم بموجب مرسوم حكومي. وقال شاهد من موقع الاحتجاجات إن النائبة رمزية توسون أصيبت عندما استخدمت الشرطة مدافع الماء لتفريق المظاهرات، بحسب رويترز. واحتشد المتظاهرون في حي باغلار في ديار بكر، المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، للاحتجاج على قرار المجلس منح التفويض للمرشحين الذين احتلوا المركز الثاني وهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان. وأظهرت صور التقطت من الموقع أن النائبة توسون ألقيت أرضا ما أدى لفقدانها الوعي.