كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وضع البنك المركزي الفنزويلي على قائمة العقوبات "لمنع استخدامه كأداة لنظام حكم مادورو غير الشرعي"، في إشارة إلى نظام حكم الرئيس الفنزويلي غير المعترف به أمريكياً نيكولاس مادورو، في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن ضغوطها على كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، في بيان إن "الولايات المتحدة تتخذ خطوات للتأكد من استمرار المعاملات العادية لبطاقات الائتمان وبطاقات الاقتراض وكذلك استمرار تحويلات المواطنين (في فنزويلا) وتدفق المساعدات الإنسانية".

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على "لوريانو أورتيغا موريللو نجل رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبة الرئيس "روزاريو موريللو" و"بانكو كوربورتيفو" النيكاراغوي.

وقال "سيغال مانديلكير" وكيل وزارة الخزانة الأمريكي إن "هذه العقوبات تأتي بسبب دورهم في عمليات الفساد وغسل أموال المكاسب الشخصية لنظام حكم أورتيغا".