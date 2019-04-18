كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام الأردني ينتفض بـ "ثالوث استخباري" للقبض على المطلوبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تحرك ما وصف بأنه "ثالوث استخباراتي" من أجل وأد الخطر في إحدى الدول العربية.

ونشرت صحيفة "الرأي" الأردنية تقريرا، حول ما وصفته بانتفاض "ثالوث استخباراتي" مكون من جهاز الأمن الوقائي الأردني، وجهاز مكافحة المخدرات، وجهاز البحث الجنائي، من أجل وأد مصادر الخطر التي يمكن أن تهاجم المملكة الأردنية الهاشمية في أي وقت.

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وأشارت إلى أن تحرك "الثالوث الاستخباراتي" أسفر عن توقيف نحو 55 مشتبه به، وضبط نحو 75 سلاح متداول بصورة غير شرعية.

وأسفرت حملات "الثالوث الاستخباراتي" عن ضبط عدد كبير من قضايا المخدرات والسلب والسرقات وترويع المواطنين، بحسب ما نشرته الصحيفة الأردنية.

ونقلت الصحيفة الأردنية عن مصدر قال إن مدير الأمن العام، اللواء فاضل الحمود، أصدر أوامر لـ"الثالثوث الاستخباراتي" بضرورة التركيز على من يروعوا المواطنين، وخاصة فارضي الإتاوات، والحائزين على أسلحة غير مرخصة.