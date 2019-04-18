كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يعين ممثلا خاصا لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ممثلاً خاصاً له لإعادة إعمار كاتدرائية "نوتردام دو باريس" التي تعرضت لاحتراق هائل مساء الاثنين.

قال قصر الإليزيه في بيان: "بعد الحريق الذي اندلع في "كاتدرائية نوتردام دو باريس" اتخذ رئيس الجمهورية (ماكرون) عددًا من القرارات. وطلب من الحكومة اتخاذ جميع التدابير لضمان المشاركة الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل العمل على استعادة إعمار الـكاتدرائية".

وأشارت إدارة الزعيم الفرنسي إلى أن الرئيس عين ممثلاً خاصاً له، لكي يتفاعل مع جميع الوزارات المعنية، لا سيما مع وزارة الثقافة..

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ووفقا للبيان "عين ماكرون، الجنرال جان لوي جورجيلينا، ممثلا خاصا له لإعادة إعمار "كتدرائية نوتردام دو باريس".

واندلع حريق هائل، مساء الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لكي تنتهي عام 1345، ولعبت دورا تاريخيا إذ اعتاد ملوك فرنسا في الماضي القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها لكي تصبح بذلك أشهر كاتدرائية فرنسية نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنّ الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه، معلناً فتح حملة تبرعات من أجل بناء ما تهدم من الكاتدرائية من جديد.

من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بإعادة بناء الكاتدرائية، واقترح إرسال افضل الخبراء الروس إلى فرنسا، ممن لديهم الخبرة في ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، بما في ذلك أعمال الهندسة المعمارية في العصور الوسطى.