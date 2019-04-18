باطمة مع بنعبد الله وشرفات أفيلال!- صورة

نشرت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، اليوم الأربعاء، صورة توثق للقائها بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، والقيادية في الحزب نفسه، شرفات أفيلال.

ولم تكشف باطمة تفاصيل اللقاء، ولا أين تم، بل اكتفت، فقط، بمشاركة الصورة، عبر خاصية “ستوري” في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” إلى جانب رايات المغرب.

ويبدو أن اللقاء بين باطمة، وبنعبد الله، وأفيلال تم في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، إذ إنها غادرت المغرب، اليوم، إلى البحرين، قبل العودة إليه مرة أخرى لقضاء شهر رمضان بين أهلها.