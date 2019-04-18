شكرا لقرائتكم خبر عن أحد علماء الأوقاف: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى وكلمة حق لكل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد المعز أحمد، أحد علماء وزارة الأوقاف وإمام مسجد الشبان المسلمين بالدقى، إن النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى وكلمة حق لكل مواطن.

وأشاد فى كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه النائب عبد الرحيم على، لدعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء، بالإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وقدرته على النهوض بها ونشر السلام والأمن فى ربوع الوطن.

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وشارك عدد كبير من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بنادى بين السرايات لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

وحرص المواطنين على ترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر، معبرين عن تأييدهم للتعديلات الدستورية والمشاركة القوية فى الاستفتاء يوم السبت المقبل حتى يوم الاثنين.