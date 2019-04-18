اعتقال كوري جنوبي قتل 5 حاولوا الهرب من نار شقته

ألقت شرطة ​كوريا الجنوبية​ القبض على أربعيني أضرم النار في شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعناً بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

واوضح ضابط شرطة في مدينة جينجو إن "الكوري جنوبي أحرق شقته ثم هاجم سكاناً آخرين في المبنى حاولوا الفرار من النيران باستخدام سلم، وأن من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، كما أصيب 13 شخصاً آخرون، وتصرفه يرجع إلى تأخر ​الأجور​".