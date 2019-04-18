يلتقي في هذه الاثناء رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ​الرياض​. وكان قد وصل عبد المهدي صباح اليوم إلى مدينة الرياض في مستهلّ زيارته ​السعودية​، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب و​رجال الأعمال​ حيث التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي أكد أن " السعودية تقف مع العراق ويجمعنا بها الدين و​الأمن​ والمصالح المشتركة"، معرباً عن "ارتياحه لاستقرار العراق"، مشدداً على أن "السعودية حريصة على دعم العراق وينبغي أن تتعزز علاقاتنا معه في كل المجالات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.