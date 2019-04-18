رئيس الوزراء العراقي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض

يلتقي في هذه الاثناء رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.
وكان قد وصل عبد المهدي صباح اليوم إلى مدينة الرياض في مستهلّ زيارته السعودية، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال حيث التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي أكد أن " السعودية تقف مع العراق ويجمعنا بها الدين والأمن والمصالح المشتركة"، معرباً عن "ارتياحه لاستقرار العراق"، مشدداً على أن "السعودية حريصة على دعم العراق وينبغي أن تتعزز علاقاتنا معه في كل المجالات".
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