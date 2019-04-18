الخارجية المغربية: الملك خصص منحة مالية لترميم المسجد الأقصى ومحيطه

أعلنت ​وزارة الخارجية المغربية​ أن "الملك المغربي ​محمد السادس​ قرر تخصيص منحة مالية للمساهمة في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل ​المسجد الأقصى​ ومحيطه"، موضحةً أن "الخطوة تأتي في إطار العناية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما الملك محمد السادس، للقدس الشريف وصيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي".

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