المجلس الانتقالي السوداني يعتزم تشكيل حكومة مدنية بأسرع ما يمكن

لفت المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني الفريق الركن ​شمس الدين الكباشي إبراهيم​ إلى "لقاءات لرئيس المجلس ​عبد الفتاح البرهان​ مع عدد من المسؤولين والمبعوثين الدوليين"، مشيراً إلى أن "البرهان عقد اجتماعا مع وفد سعودي إماراتي مشترك عالي المستوى ومع مسؤولين من مصر و​فرنسا​ ودول أخرى".

وفي مؤتمر صحفي له، أشار إبراهيم إلى أن "البرهان يؤكد عزم المجلس تشكيل ​حكومة​ مدنية بأسرع ما يمكن"، لافتاً إلى "أننا شرحنا للاتحاد الإفريقي حيثيات قرارنا بالانحياز لمطالب الشعب وأبدى الاتحاد تفهمه"، مضيفاً: "المجلس اتخذ عددا من القرارات ل​مكافحة الفساد​ ومراقبة حركة الأموال منذ بداية نيسان".

وأعلن عن "تكليف أعضاء من ​المجلس العسكري​ بالإشراف على الولايات"، مشيراً إلى "وضع منسقيات الدفاع الشعبي - الخدمة الوطنية - ​الشرطة​ الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين"، لافتاً إلى ان "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع ومن تدور حولهم شبهات الفساد".

وأكد إبراهيم "أننا نولي اهتماما كبيرا لملف السلام وبدأنا اتصالاتنا مع حملة ​السلاح​"، مشيراً إلى "اننا نرحب بإعلان الحركة الشعبية لوقف ​إطلاق النار​ في ​كردفان​".