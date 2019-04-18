المجلس الانتقالي السوداني يعتزم تشكيل حكومة مدنية بأسرع ما يمكن

لفت المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي إبراهيم إلى "لقاءات لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مع عدد من المسؤولين والمبعوثين الدوليين"، مشيراً إلى أن "البرهان عقد اجتماعا مع وفد سعودي إماراتي مشترك عالي المستوى ومع مسؤولين من مصر وفرنسا ودول أخرى".
وفي مؤتمر صحفي له، أشار إبراهيم إلى أن "البرهان يؤكد عزم المجلس تشكيل حكومة مدنية بأسرع ما يمكن"، لافتاً إلى "أننا شرحنا للاتحاد الإفريقي حيثيات قرارنا بالانحياز لمطالب الشعب وأبدى الاتحاد تفهمه"، مضيفاً: "المجلس اتخذ عددا من القرارات لمكافحة الفساد ومراقبة حركة الأموال منذ بداية نيسان".
وأعلن عن "تكليف أعضاء من المجلس العسكري بالإشراف على الولايات"، مشيراً إلى "وضع منسقيات الدفاع الشعبي - الخدمة الوطنية - الشرطة الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين"، لافتاً إلى ان "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع ومن تدور حولهم شبهات الفساد".
وأكد إبراهيم "أننا نولي اهتماما كبيرا لملف السلام وبدأنا اتصالاتنا مع حملة السلاح"، مشيراً إلى "اننا نرحب بإعلان الحركة الشعبية لوقف إطلاق النار في كردفان".
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