استمرار تراجع الذهب في التعاملات الأميركية لليوم الرابع على التوالي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا لليوم الرابع على التوالي في تعاملات اليوم، لتقترب من أقل مستوى لها خلال العام الحالي في ظل تزايد جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة على خلفية التفاؤل بنجاح المحادثات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، والبداية الجيدة لموسم إعلان النتائج ربع السنوية للشركات الأمريكية، ونمو ​الاقتصاد​ الصيني بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقلص ​الذهب​ خسائره المبكرة الكبيرة في ختام التعاملات. وحافظ ​الدولار​ الأميركي على قيمته في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى رغم تراجعه الطفيف على خلفية نمو الاقتصاد الصيني بأكثر من التوقعات.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 0.60 دولار إلى 1276.60 دولار للأوقية تسليم حزيران المقبل. وكان الذهب تراجع أمس بمقدار 14.10 دولار أي بنسبة 1.1% إلى 1277.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.024 دولار إلى 14.939 دولار للأوقية تسليم ايار المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0370 دولار إلى 2.9675 دولار للرطل تسليم ايار المقبل.