مسؤول تركي: الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا لم يبلغ هدفه

لفت رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجدين في مدينة ​كرايست تشيرتش​ النيوزيلندية، لم يصل إلى هدفه"، معرباً عن أمله "ألا تتكرر مثل هذه المذبحة مرة أخرى"، مشددا على "ضرورة التقارب بين المسلمين وأتباع ​الديانات​ الأخرى، وعلى قيم التعاضد والتسامح بين الشعوب".

وذكّر بـ"الزيارة التي أجرتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية ​جاسيندا أرديرن​، وأتباع الديانات المختلفة، إلى مساجد المسلمين، وتقديمهم الدعم للجاليات المسلمة في هذه المحنة".

ومنتصف آذار الماضي، استهدف هجوم مسجدين في مدينة "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها على قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.