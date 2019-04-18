بولتون: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المصرف المركزي الفنزويلي

أعلن مستشار ​الأمن​ القومي الاميركي ​جون بولتون​ عن "فرض عقوبات ضد ​المصرف المركزي​ الفنزويلي في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​"، كاشفاً عن "اتخاذ تدابير ضد ​حكومة​ يسارية ثالثة في ​أميركا اللاتينية​ هي حكومة ​نيكاراغوا​، وذلك عبر فرض عقوبات ايضا ضد ابن الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا".

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