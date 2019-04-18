دوري الأبطال: ليفربول يتأهل بسهولة على حساب بورتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد ليفربول الإنجليزي بطاقة تأهله للدور نصف النهائي بعد فوزه على بورتو البرتغالي برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء لبورتو.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك، وفي المقابل سجل هدف بورتو الوحيد اللاعب إيدير ميليتو.

وسيلاقي "الريدز" في المربع الذهبي لدوري الأبطال نظيره برشلونة الإسباني.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت بعد مرور 37 ثانية فقط، بعدما راوغ خيسوس كورونا من الناحية اليمنى لبورتو، وسدد تصويبة قوية فوق عارضة أليسون بيكر، حارس ليفربول.

وسنحت الفرصة أمام ماريجا بالدقيقة 5، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد تصويبة خادعة تصدى لها أليسون بنجاح.

وبالدقيقة 13، أهدر ماريجا فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لبورتو، بعد مرور مميز من كورونا في الجانب الأيسر من ماتيب، ومرر عرضية فشل دفاع ليفربول في إبعادها لتصل إلى رأس ماريجا الذي لم يتوقعها.

وعاد ماريجا مجددًا ليهدر فرصة جديدة بالدقيقة 15، بعد عرضية من الناحية اليسرى قابلها مهاجم بورتو بتصويبة بجانب المرمى.

واقترب براهيمي من تسجيل الهدف الأول، بعدما سقطت الكرة أمام منطقة الستة ياردة سددها الجزائري في قدم أرنولد مدافع ليفربول.

وقص السنغالي ماني شريط أهداف الريدز بالدقيقة 26، بعد تمريرة من محمد صلاح، ليقرر حكم اللقاء إلغاؤه بداعي تسلل ماني، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الهدف مجددًا.

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وواصل لاعبو بورتو إهدار الفرص السهلة، بعدما أضاع براهيمي فرصة هدف بالدقيقة 29، عندما قابل عرضية أرضية بتسديدة قوية بين يدي أليسون.

وبالدقيقة 13، أهدر ماريجا فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لبورتو، بعد مرور مميز من كورونا في الجانب الأيسر من ماتيب، ومرر عرضية فشل دفاع ليفربول في إبعادها لتصل إلى رأس ماريجا الذي لم يتوقعها.

وعاد ماريجا مجددًا ليهدر فرصة جديدة بالدقيقة 15، بعد عرضية من الناحية اليسرى قابلها مهاجم بورتو بتصويبة بجانب المرمى.

واقترب براهيمي من تسجيل الهدف الأول، بعدما سقطت الكرة أمام منطقة الستة ياردة سددها الجزائري في قدم أرنولد مدافع ليفربول.

وقص السنغالي ماني شريط أهداف الريدز بالدقيقة 26، بعد تمريرة من محمد صلاح، ليقرر حكم اللقاء إلغاؤه بداعي تسلل ماني، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الهدف مجددًا.

وواصل لاعبو بورتو إهدار الفرص السهلة، بعدما أضاع براهيمي فرصة هدف بالدقيقة 29، عندما قابل عرضية أرضية بتسديدة قوية بين يدي أليسون.

وسريعا قلص ميليتو النتيجة لبورتو بالدقيقة 68، من ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، وحولها ميليتو برأسية متقنة في شباك أليسون.

وأهدر ماني انفرادًا صريحًا بالمرمى في الدقيقة 72، بعدما انفرد بالمرمى وراوغ كاسياس قبل أن يسدد خارج المرمى الخالي.

وزاد فيرمينو من معاناة بورتو بالدقيقة 77، بعد عرضية متقنة من جوردان هندرسون من الجهة اليمنى قابلها فيرمينو برأسية في الشباك وسط غياب رقابة بورتو الدفاعية.

وختم فان ديك أهداف الريدز بتسجيله الهدف الرابع، بالدقيقة 84، بعدما قابل عرضية ميلنر لمسها ماني بالرأس ليقابلها المدافع الهولندي بالرأس في الشباك.