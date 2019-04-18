البرتغال: 28 قتيلا في انقلاب حافلة سياح بجزيرة ماديرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 28 شخصًا على الأقل في انقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية، مساء اليوم، الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة "لوسا" للأنباء وعدد من وسائل الإعلام المحلية في البرتغال، عن سياسي محلي.
وقال عمدة بلدة كانيكو، حيث وقع الحادث، فيليب سوسا، في وقت سابق، إن "توجد حالات وفاة عديدة، لكن المعلومات عن عدد الضحايا لا تزال غير مؤكدة". وأضاف أن "معظم الضحايا من السياح الألمان".
ونشرت وسائل الإعلام البرتغالية، صورا لحافلة بيضاء مقلوبة ومحاطة برجال الإطفاء، فيما أشار التلفزيون المحلي، إلى وجود 19 سيارة إسعاف في مكان الحادث.
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