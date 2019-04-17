شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مليون شخص مهددون بالعواصف والأعاصير في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذَّرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية من عواصف رعدية وأعاصير تبدأ اليوم الأربعاء، وتستمر حتى السبت المقبل، في ولايات الوسط، والجنوب، والشمال.
وقالت الهيئة: إن 118 مليون شخص مهددون بالتعرض لتأثيرات العواصف والأعاصير، خصوصاً في مدن دالاس، وأوستن، وأوكلاهوما سيتي.
وتوقعت هيئة الأرصاد الأمريكية أن تضرب العواصف اليوم ولايات أركنسو، وأوكلاهوما، وتكساس، وأن يستمر سوء الأحوال الجوية على مدى الأيام القليلة المقبلة.
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