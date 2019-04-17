شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات إيران تُحرف «الأذان» في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت مصادر أن الميليشيات الإيرانية حرفت الأذان في بلدة عياش بريف ديرالزور الغربي.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الإيرانية أقامت مصلىً خاصاً بها في البلدة، ورفعت الأذان المحرف في البلدة بشكل علني.
وتأتي عملية رفع الأذان الخاص بهم في بلدة عياش عقب رفعه في مدن وبلدات عدَّة في ريف ديرالزور، منها مدينة البوكمال، وقرى قرب مدينة ديرالزور.
وتسعى الميليشيات الإيرانية في الآونة الأخيرة لتعميم رفع الأذان المحرف في عموم المناطق التي تسيطر عليها في ديرالزور.
كما تسعى إيران عبر ميليشياتها إلى نشر مذهبها بشتى الوسائل بين أهالي محافظة دير الزور؛ إذ استحدثت مكاتب للتشُّيع في عموم المدن الكبرى بدير الزور لحث الأهالي على التشيُّع مقابل مغريات مالية وغذائية.
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