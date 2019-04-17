شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق نوتردام والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن مملكة البحرين تأسف لهذا الحادث الذي أصاب الكاتدرائية التاريخية التي تمثل رمزًا دينيًا وثقافيًا كبيرًا لفرنسا والعالم.
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