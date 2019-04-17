شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق نوتردام والان نبدء بالتفاصيل

أعربت البحرين، عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعبًا على إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في مدينة باريس.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن مملكة البحرين تأسف لهذا الحادث الذي أصاب الكاتدرائية التاريخية التي تمثل رمزًا دينيًا وثقافيًا كبيرًا لفرنسا والعالم.