شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بشأن تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وبأكثرية 428 صوتا مؤيدا مقابل 123 معارضا وامتناع 56 عن التصويت، أقر النواب الأوروبيون الذين عقدوا اجتماعا أخيرا في ستراسبورغ قبل الانتخابات الأوروبية نهاية الشهر المقبل، قانونا جديدا للتأشيرات كان قد نال موافقة البلدان الأعضاء في الاتحاد.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الراغبون بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي تقديم طلباتهم ضمن فترة تراوح بين ستة أشهر و15 يوما قبل موعد السفر.
ويُقصد بالزيارات القصيرة تلك التي لا تتعدى مدتها 90 يوما خلال فترة إجمالية من 180 يوما.
وبحسب البرلمان الأوروبي، يتعين على المسافرين من أكثر من مائة بلد حاليا الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لدخول الاتحاد الأوروبي، وقد ازداد عدد طلبات التأشيرات بنسبة 50% منذ 2009 وبلغ 15,2 مليون طلب في 2016.
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