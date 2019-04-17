شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال.. مقتل 28 في حادث حافلة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عمدة منطقة سانتا كروز في جزيرة ماديرا البرتغالية، مساء اليوم الأربعاء، نحو مقتل 28 شخصا، في حادث حافلة سياحية.

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