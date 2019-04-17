ألمانيا تدعو إلى اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع بليبيا

دعت ألمانيا، الخميس، مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث الأوضاع في ليبيا خاصة في طرابلس التي تشهد معارك بين الجيش الليبي ومليشيات إرهابية هناك.

وتشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق، أثناء تقدمه نحو طرابلس من عدة محاور.

وتسيطر على العاصمة الليبية طرابلس مليشيات إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان منذ عام 2014، بعد هجوم شنته قوات تابعة لمدينة مصراتة (عاصمة الإخوان في ليبيا) على قوات الجيش الليبي في العاصمة.