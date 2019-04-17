محمد بن زايد ومبعوث أمريكي يبحثان التنسيق بمختلف الجوانب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله روبرت أوبراين
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم في قصر الشاطئ روبرت أوبراين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمبعوث الأمريكي علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين .
كما استعرض الجانبان المستجدات والملفات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب، إضافة إلى دور البلدين في دعم إرساء مرتكزات الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها ودولها.
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