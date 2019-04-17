الان تتابع واشنطن تفحص صفقة استحواذ مشبوهة لطيران قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الوكالات

تفحص واشنطن صفقة استحواذ الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة على حصة 49% في طيران إيطاليا، التي تُسير رحلات إلى وجهات في الولايات المتحدة منذ يونيو، وفق وكالة رويترز الأربعاء.

وقال مشرعون أمريكيون إن الصفقة قد تنتهك التزاما من جانب شركة الطيران القطرية بعدم إضافة رحلات جديدة إلى السوق المحلية.

وأثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 10 أبريل الجاري، وتحت إلحاح أسئلة بشأن صفقة الاستحواذ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “نحن ندرس باهتمام شديد هذا القرار الذي اتخذته قطر مؤخرا بشراء 49% من شركة الطيران هذه”.

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لكن في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة النقل إلين تشاو، قالت شركة طيران جيت بلو إيروايز وشركتا الشحن فيديكس وأطلس إير وورلد وايد هولدنجز إن تقييد حقوق الخطوط الجوية القطرية وطيران إيطاليا قد يؤدي إلى إجراءات عقابية ضد شركات الطيران الأمريكية.

وتتبنى مجموعة تمثل أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة وهي أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد كونتنينتال هولدينجز رأيا ضد الصفقة، وقالت إنها قلقة من أن الخطوط الجوية القطرية تنتهك اتفاقها مع الولايات المتحدة.

واستحوذت الخطوط القطرية على 49% من طيران مريديانا الإيطالية في 2017، وغيرت الاسم التجاري للشركة إلى طيران إيطاليا وحولتها إلى ناقلة جوية تشغل رحلات إلى 5 محطات وصول في الولايات المتحدة انطلاقا من ميلانو.

وفي 10 مارس الماضي، شن نيوت جينجريتش رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق هجوماً عنيفاً ضد الخطوط الجوية القطرية لعدم التزامها باتفاقيات السماوات المفتوحة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم الحكومة القطرية الشركة المملوكة لها.

واتهم جينجريتش الخطوط القطرية بالتحايل على الاتفاقية بشراء حصة نسبتها 49% في شركة “إير إيطاليا”.