قادة القوات البحرية بدول الخليج يعقدون اجتماعهم الـ18

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

عُقد اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض، الاجتماع الثامن عشر لقادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب المعالي قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي حميد آل علي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تسهم في تطوير أوجه التعاون الخاصة بالمجال العسكري البحري المشترك، وتخدم القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في كلمته أن هذه الاجتماعات تعمل على تقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.