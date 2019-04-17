الرئيس اليمني: قدمنا تنازلات للسلام والحوثي يتعنت

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام، مشيرا إلى أن حكومته قدمت تنازلات رغم تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وقال خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث: “إن السلام هدف وخيار نعمل دومًا من أجله وفي مختلف المواقف والظروف، لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل السلام”.

وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حكومته قدمت التنازلات رغم تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات والعهود وآخرها اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر.

وأكد الرئيس اليمني ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام، وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق.