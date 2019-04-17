الاجتماع الأول للمجلس العسكري السوداني: اعتقال أشقاء البشير وحكومة مدنية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني، الأربعاء، “سنعيد السلطة للشعب بأسرع ما يمكن، وإن الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع من بينهم أشقاء عمر البشير”.

وأعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي، بعد أول اجتماع للمجلس في القصر الجمهوري، ضم الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي تحت سلطة الجيش.